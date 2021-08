Covid. Accalcati dentro il locale. Chiuso pub

Tutti accalcati, e privi di mascherina, in violazione delle norme atte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il personale della polizia Amministrativa della Questura di Agrigento ha disposto la chiusura per 5 giorni, di un pub, nel centro di Naro,

Durante l’ispezione è stata rilevata la presenza di numerosi giovani. Inoltre, nell’area esterna è stata rilevata una postazione da Dj, che diffondeva musica ad alto volume, i cui responsabili, assolutamente noncuranti di arrecare disturbo ai residenti della zona non erano in grado di esibire alcuna documentazione, attestante le autorizzazioni per l’impianto di amplificazione.

Per il locale in argomento è stata disposta la chiusura immediata per 5 giorni, e in seguito si procederà con ulteriori contestazioni amministrative tra cui, appunto, la sanzione attinente la diffusione musicale.