Covid a Porto Empedocle: 13 nuovi casi. Cluster all’istituto Livatino che rimane chiuso

Da 16 a 29. In 24 ore si sono registrati 13 casi di positività al Covid a Porto Empedocle. E c’e’ un cluster all’istituto Comprensivo Livatino: ieri pomeriggio sono stati comunicati due casi tra il

personale scolastico che vanno a sommarsi ai quattro della scorsa settimana. Quando si fa riferimento a un cluster, si intende la presenza di due o più casi correlati e determinati dallo stesso ceppo . Nonostante fosse tutto pronto per la riapertura , il Livatino dunque non riaprirà i cancelli lunedì prossimo , lo farà pare Mercoledì 4 febbraio per permettere la sanificazione di tutti i plessi. Tutto il personale e’ in isolamento . Il sindaco , Ida Carmina, raccomanda prudenza e il rispetto delle regole.