Covid, a Palermo arriva un aereo militare con l’italiano contagiato in Guinea Il rientro in Italia di Jesus Jaime Mba Obono, l’italiano originario della Guinea Equatoriale malato di coronavirus che per settimane è stato ricoverato in terapia intensiva nella capitale della Guinea. Le immagini dell’arrivo all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dell’aereo militare che ha trasportato l’uomo in Sicilia.