Covid: 32 nuovi casi, 10 ad Agrigento. Una vittima. Aumentano i ricoverati

Sono 32, meno uno rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento, ma ci sono anche 7 nuovi ricoverati e 21 nuovi guariti. C’è una persona deceduta, un’anziana a Licata. Sono 140 i tamponi processati. Emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.507 (1 marzo 2020 – 13 febbraio 2021). Gli attuali positivi adesso sono 592, più dieci rispetto alle scorse 24 ore, di cui 541 in trattamento domiciliare, e 51 ricoverati (35 si trovano in ospedale, 11 in strutture lowcare, e 5 in terapia intensiva), i soggetti guariti sono 4.778. I deceduti salgono a137. I pazienti ricoverati si trovano: 29 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 4 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 4 Sciacca hotel Covid e 7 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 52.394 tamponi.

“Alla vigilia del passaggio alla zona gialla, ad Agrigento oggi si registrano altri 10 nuovi positivi. Un dato che non ci fa stare tranquilli. Il totale dei positivi totali riporta 95 contagiati, dei quali 6 ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio (3 in degenza ordinaria, 2 in terapia intensiva e uno in ospedale fuori Asp). Una persona è ricoverata in Hotel Covid e 88 sono in trattamento domiciliare. Basso il numero dei guariti, solo due”, dice il sindaco Franco Micciché.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 667 (95 attuali contagiati, 560 guariti e 12 deceduti); Alessandria della Rocca 14 (14 guariti); Aragona 128 (1 attuale contagiato, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 14 (7 attuali contagiati e 7 guariti); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 50 (4 attuali contagiati, 44 guariti, 2 deceduti); Cammarata 33 (2 attuali contagiati e 31 guariti); Campobello di Licata 234 (40 attuali contagiati, 185 guariti, e 9 deceduti); Canicattì 594 (29 attuali contagiati, 552 guariti e 13 deceduti); Casteltermini 89 (15 attuali contagiati, 72 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 27 ( 1 attuale contagiato e 26 guariti); Cattolica Eraclea 34 (7 attuali contagiati e 27 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 366 (54 attuali contagiati, 308 guariti e 4 deceduti); Grotte 82 (1 attuale contagiato, 79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 33 (6 attuali contagiati e 27 guariti); Licata 412 (51 attuali contagiati, 350 guariti, 11 deceduti); Lucca Sicula 5 (2 attuali contagiati, e 3 guariti); Menfi 153 ( 6 attuali contagiati, 140 guariti e 7 deceduti); Montallegro 47 (13 attuali contagiati, 33 guariti e 1 deceduto); Montevago 56 (8 attuali contagiati, 47 guariti e 1 deceduto); Naro 112 ( 25 attuali contagiati , 86 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 241 (10 attuali contagiati, 227 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 203 (35 attuali contagiati, 163 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 71 (10 attuali contagiati e 61 guariti); Raffadali 145 (27 attuali contagiati, 115 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 315 ( 17 attuali contagiati, 294 guariti, 4 deceduti); Realmonte 57 (7 attuali contagiati, e 50 guariti); Ribera 265 (27 attuali contagiati, 230 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 211 (4 attuali contagiati, 188 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 55 ( 6 attuali contagiati, 48 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (4 attuali contagiati, 24 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 146 (1 attuale contagiato, 141 guariti e 4 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 404 (51 attuali contagiati, 341 guariti e 12 deceduti); Siculiana 51 ( 26 attuali contagiati e 25 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).