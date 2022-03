Covid: 3 morti in provincia di Agrigento, e 858 nuovi casi

Tre morti per Covid, ad Agrigento, Burgio, e Favara, e diagnosticati altri 858 nuovi casi positivi, a fronte di 3.141 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 74.414 (1 marzo 2020 – 24 marzo 2022). In totale i guariti sono 59.346. Gli attuali positivi salgono a 14.578, di cui 14.520 in isolamento domiciliare, e 48 ricoverati in ospedale. Scendono a 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 27 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 19 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 500 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 339.191 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 24 marzo 2022 sono 2.074.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 24 marzo: Agrigento 9.770 (2.074 attuali contagiati, 7.652 guariti e 44 deceduti); Alessandria della Rocca 368 (80 attuali contagiati, 287 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.175 (294 attuali contagiati, 875 guariti e 6 deceduti); Bivona 432 (105 attuali contagiati, 326 guariti e 1 deceduto); Burgio 265 (19 attuali contagiati, 244 guariti e 2 deceduto); Calamonaci 245 (10 attuali contagiati, 232 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 429 (30 attuali contagiati, 393 guariti, e 6 deceduti); Camastra 411 (76 attuali contagiati, 330 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.204 (164 attuali contagiati, 1.038 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.970 (381 attuali contagiati, 1.571 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 7.899 (1.677 attuali contagiati, 6.167 guariti e 55 deceduti); Casteltermini 1.294 (254 attuali contagiati, 1.034 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 553 (112 attuali contagiati, 435 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 545 (71 attuali contagiati, 470 guariti e 4 deceduti); Cianciana 516 (146 attuali contagiati, 364 guariti e 6 deceduti); Comitini 163 (37 attuali contagiati, e 126 guariti); Favara 7.039 (1.652 attuali contagiati, 5.356 guariti e 31 deceduti); Grotte 910 (192 attuali contagiati, 715 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 209 (31 attuali contagiati, 177 guariti e 1 deceduto); Licata 6.037 (800 attuali contagiati, 5.199 guariti, 38 deceduti); Lucca Sicula 187 (28 attuali contagiati, 158 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.618 (448 attuali contagiati, 1.157 guariti e 13 deceduti); Montallegro 406 ( 67 attuali contagiati, 333 guariti e 6 deceduti); Montevago 273 (56 attuali contagiati, 215 guariti e 2 deceduti); Naro 1.131 (203 attuali contagiati, 916 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.949 (1.014 attuali contagiati, 3.901 guariti e 34 deceduti); Porto Empedocle 3.143 (813 attuali contagiati, 2.314 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.385 (270 attuali contagiati, 1.110 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.249 (434 attuali contagiati, 1.797 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.261 (379 attuali contagiati, 1.868 guariti, 14 deceduti); Realmonte 814 (205 attuali contagiati, 605 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.540 (347 attuali contagiati, 3.162 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 522 (59 attuali contagiati, 436 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 406 (98 attuali contagiati, 300 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.332 (175 attuali contagiati, 1.151 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 184 (67 attuali contagiati, e 117 guariti); Santa Elisabetta 312 (126 attuali contagiati, 185 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 907 (152 attuali contagiati, 745 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 523 (84 attuali contagiati, 436 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.153 (1.053 attuali contagiati, 4.056 guariti e 44 deceduti); Siculiana 979 (243 attuali contagiati, 730 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 156 (23 attuali contagiati, 132 guariti e 1 deceduto).

Sono 29 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.