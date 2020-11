Covid, 23 nuovi casi (in 24 ore) a Palma di Montechiaro. Interdette altre 5 zone, sospeso il mercato

Sono in continuo aumento il numero delle persone contagiate dal Covid-19 a Palma di Montechiaro. Solo nelle ultime ore registrati 23 nuovi positivi. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a 111, di cui 84 attuali positivi, 26 guariti e uno deceduto.

Il sindaco Stefano Castellino, proprio per questo motivo, ha deciso di adottare misure ancora più stringenti per contenere i contagi, e con propria ordinanza ha sospeso la Scuola dell’Infanzia negli Istituti pubblici e privati, confermata la didattica a distanza per tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado del territorio del Comune palmese.

Preso atto, altresì, che gli assembramenti continuano in diversi punti della Città del Gattopardo, ha deciso di interdire altre 5 zone, oltre quelle già oggetto di ordinanza, alcuni giorni addietro.

Le prime aree 5 aree interdette sono state: 1.Piazza Borsellino ed aeree adiacenti; 2.Piazza Giulio Tomasi; 3.Via Calamandrei; 4.Via Lombardia; 5.Via Alpi e Via Nebrodi; a queste si aggiungono: 6.Lungomare Todaro e Piazza Crucilli; 7.Piazzale Castello; 8.Piazza Bonfiglio, Via Calatafimi; 9.Piazza Cesare Battisti; 10.Piazza Matteotti.

Per effetto della suddetta ordinanza è stato sospeso il mercato settimanale fino al 3 dicembre prossimo. “Molti nostri concittadini non sembrano osservare le ordinanze e le raccomandazioni – afferma Castellino -. Le forze dell’ordine e il comando di polizia Municipale, che ringrazio sempre per il lavoro che svolgono e per la fattiva collaborazione, procederanno ai relativi controlli e alla vigilanza nelle aree interessate, e su tutto il territorio. Colgo l’occasione per appellarmi ancora al buon senso di tutti: stiamo attenti, restiamo a casa tranne che per estrema necessità ed esclusivamente per quello: preserviamo la nostra incolumità”.