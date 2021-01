COVID-19, tre i nuovi casi ad Agrigento

Anche oggi ad Agrigento si registrano nuovi casi di positività al

Covid-19: sono tre. Ma si registrano pure nove guariti e nessun decesso. “Per questo – dice il sindaco Franco Micciche’- alla fine il dato che viene fuori è che di 145 persone in trattamento. Sei sono ricoverate in ospedale in degenza ordinaria e 139 sono in trattamento domiciliare. Nel frattempo arriva la decisione del ministro Speranza che porta la Sicilia in zona Arancione, con un allentamento delle restrizioni e la riapertura totale ( in presenza) delle scuole materne e nido, elementari e superiori di primo grado mentre al 50% o 75% le superiori di secondo grado”.