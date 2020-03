Covid-19. Sospesa attività del Consiglio Comunale. Presidenza: si valuti chiusura uffici pubblici

Decisione del presidente Daniela Catalano viste le misure varate dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19 e per contribuire a diffondere la consapevolezza tra i cittadini:

È il momento della responsabilità – dice Catalano – della prudenza e dei controlli! Va dato l’esempio, tenendo conto di quelle che sono le disposizioni delle Autorità e le raccomandazioni dell’ISS e degli operatori sanitari che, sempre piu lapalissianamente, quando non vietano, certamente inviato ad evitare incontri e riunioni non strettamente necessari individuando nella permanenza in casa il modo più sicuro per ridurre i contagi così decongestionando le strutture ospedaliere. Comprendiamo anche, umanamente, l’esigenza di far ritorno nella propria terra in queste ore di paura collettiva, ma pretendiamo rispetto per la salute di noi tutti, quindi QUARANTENA EFFETTIVA per chi è rientrato e per familiari conviventi.

Ieri pomeriggio abbiamo guardato esterrefatti le immagini di centinaia di ragazzi ammassati per la strade del lido cittadino. Non è Pasquetta!!! Ma avete capito cosa so rischia? Avete capito che è in affanno anche la sanità lombarda? Dove sono i genitori di questi ragazzi? Certi assembramenti, certe forme di superficialità pericolosa sono, oggi, intollerabili. Che si vigili su questo e su tutto quanto disposto con i recenti decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri!!!

Noi, dal canto nostro, per ciò che ci compete, considerando non indifferibili né urgenti le questioni, ad oggi, iscritte all’odg, riteniamo di non convocare alcuna seduta nei prossimi giorni. Vanno chiaramente limitati i contatti tra persone fisiche. Lo stesso comportamento, anche in ossequio al disposto dell’art. 3 lettera c) del DPCM dell’8 marzo 2020, ci stiamo impegnando a tenere anche nella nostra quotidianità e auspichiamo venga osservato da tutti. La serietà della situazione impone la massima fermezza nel reprimere le violazione delle prescrizioni per il contenimento del Covid 19.

Chiusura uffici pubblici.

Andrebbe altresi’ valutata l’opportunità, a salvaguardia dei nostri dipendenti, di quelli di qualsivoglia altro ente e dell’utenza tutta, l’opportunità di CHIUSURA di tutti gli uffici per 14 gg, garantendo adeguate turnazioni per i servizi essenziali.

Non abbiamo certezze sugli effetti di queste limitazioni, ma sono quelle desumibili dalle posizioni delle Autorità per contenere il contagio. Noi, da cittadini, prima ancora che da membri dell’ Ufficio di Presidenza del Capoluogo Agrigentino, dobbiamo fare la nostra parte per far sì che questa emergenza venga superata nel più breve tempo possibile. Passerà, col buon senso di tutti.