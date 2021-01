Torna a salire la curva dei contagi ad Agrigento. Dopo due giorni di stasi, oggi, si registrano sei casi di positività. 167 i totali. Quattro sono sempre ricoverati in ospedale, ma in degenza ordinaria, e 163 sono in trattamento domiciliare. “Purtroppo dobbiamo ammettere – commenta il sindaco Micciche’- che la situazione non è ancora risolta. I contagi continuano e bisogna stare attenti per evitare di venire coinvolti, mettendo così a rischio i nostri cari, soprattutto i più cagionevoli.”