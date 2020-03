Covid-19: positivo del San Giovanni di Dio. E’ a casa in isolamento e sta bene

Nell’ospedale San Giovanni di Dio un medico è risultato positivo al Coronavirus. Nei giorni scorsi erano stati sottoposti al tampone medici ed infermieri del reparto di cardiologia ed emodinamica. L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento aveva attivato tutte le procedure necessarie come la sanificazione del reparto e il divieto a nuovi ricoveri. Il primario nel frattempo aveva avviato l’esame del tampone per gli altri sanitari.

Il medico, risultato positivo, è un’emodinamista, adesso si trova in buone condizioni ed è in quarantena in un appartamento. Nelle prossime ore, al tampone saranno sottoposti anche i familiari.

Negativo invece il tampone su altri medici, infermieri e una paziente dello stesso reparto Cardiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Tutti quanti erano stati sottoposti all’esame dopo il ricovero di una donna di Favara, a cui è stato applicato un pacemaker, e solo dopo risultata positiva al Covid19.

Il numero di contagiati dal Coronavirus in provincia di Agrigento ha avuto un’impennata. Sono 31, otto in più rispetto al giorno precedente. Ieri era risultato positivo, anche un medico in pensione di Palma di Montechiaro, tornato da una decina di giorni dal Nord Italia, dove risiede una figlia dell’uomo. Sottoposti al tampone anche la moglie e il figlio. E mentre migliorano le condizioni del paziente 1, un medico di Sciacca, un altro caso si è registrato a Ribera, un secondo caso si registra invece a Menfi.