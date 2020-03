Covid-19, Perconti e Sodano: avviate iniziative per sostenere economia

“Bisogna cercare di ridare ossigeno ad un’economia che rischia il collasso, rischiamo di vivere una crisi durissima del sistema produttivo, in particolare saranno i lavoratori autonomi e gli imprenditori a scontare le conseguenze, da sempre tra le categorie più esposte nonostante siano la colonna portante del paese: il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha avviato una serie di iniziative, immediatamente operative, a sostegno di tutte le imprese italiane, per favorire sia l’accesso al credito, sia l’export e l’internazionalizzazione” – così informano in una nota Filippo Perconti e Michele Sodano, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

“Le risorse messe a disposizione da Cdp e Sace salgono da 1 a 7 miliardi, è stato ampliato il plafond per il finanziamento delle banche da 1 a 3 miliardi, inoltre sono previsti interventi per ulteriori 4 miliardi, a sostegno dell’export del Made in Italy – proseguono i parlamentari – in complementarietà con il sistema bancario, sarà concessa una moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, in linea con le misure promosse all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) o da singole banche. Tale misura sarà estendibile a tutte le imprese del territorio nazionale che siano state danneggiate direttamente o indirettamente dall’emergenza”

“Nell’ottica di fornire un supporto ampio, CDP ha approvato una misura volta a sostenere anche gli enti locali, con il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 dei mutui in essere per i comuni delle aree interessate dall’emergenza del Coronavirus, affinché si possano liberare risorse che potranno essere utilizzate per superare l’attuale fase di criticità” – concludono Perconti e Sodano.