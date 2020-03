Covid-19: l’iniziativa di Giuseppe, il tappezziere che a Sant’Angelo Muxaro realizza e distribuisce gratis mascherine

Accade a Sant’Angelo Muxaro, un paesino in provincia di Agrigento, dove Giuseppe Sicurello, tappezziere, simpatizzante del m5s, realizza nel suo laboratorio di paese, insieme alla moglie Enza, delle mascherine monouso destinate alla sua popolazione per fronteggiare il contagio da Covid – 19.

Moltissima la gente accorsa per il ritiro delle mascherine nella sua fabbrica. “Fabbrica al momento – dichiara Giuseppe – aperta al pubblico solamente negli orari 11:00 – 13:00 e 17:00 -18:30 . Un orario necessario – aggiunge – che ci da il tempo di realizzarle e di non creare assembramenti”.

La sua iniziativa, raccontata in un post dall’onorevole agrigentino Michele Sodano, è diventata talmente virale da raggiungere altri paesi d’Europa, tra i quali il Belgio che per primo ha avanzato al tappezziere agrigentino, la richiesta di invio di 500 mascherine.

“Non c’è la faccio – dice Giuseppe – perchè le sto realizzando prima per la mia terra, per la Sicilia. Più avanti vedremo.

“Intanto stiamo lavorando per voi e ci mettiamo anima e cuore.Tutto andrà bene – rassicura in un post facebok. E sempre su facebook annuncia che nel pomeriggio farà una diretta per mostrare ai suoi utenti come si realizzano queste mascherine”.