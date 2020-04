Covid-19, intervista a Luigi Costanza: “Ecco come si è organizzato l’I.C. Montalcini”

Grande sforzo quello degli istituti scolastici agrigentini costretti, a causa del Covid-19, ad applicare la didattica a distanza. Docenti e studenti in collegamento giornaliero cercando il più possibile di proseguire col programma. Importante il ruolo anche dei Dirigenti che devono “vigilare”, comunicare e tenere contatti col personale e, perchè no, anche con gli stessi studenti.

In merito, abbiamo voluto sentire telefonicamente il Prof. Luigi Costanza, D. S. dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, il più grande presente in città con otto plessi.

Preside, come si è organizzato il suo Istituto vista l’emergenza Covid-19 con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado italiane?

L’emergenza epidemiologica straordinaria del Covid -19 è stata una tempesta inaspettata e furiosa che ci ha preso tutti alla sprovvista per citare le parole di Papa Francesco. Se fino al 4 marzo sentivamo le notizie alla tv, dal 5 marzo anche noi siamo stati imbarcati su una nave in questo mare in tempesta. Proprio per questo motivo, ho sollecitato da subito tutti i miei docenti ed il personale Ata che dovevamo remare in un’unica direzione col solo scopo di non penalizzare i nostri studenti. Con il decreto n.6/2020 e con tutti i dpcm successivi a partire da quello dell’8 marzo, che contenevano disposizioni per la scuola e per lo svolgimento della didattica a distanza, ci siamo attivati immediatamente per raggiungere i nostri ragazzi che, seppur mancanti della fisicità della lezione in presenza, hanno avuto il costante contatto delle relazioni umane che sicuramente ha rafforzato la trama dei rapporti.

Ho detto a tutti che fare didattica significa la presenza degli alunni, la loro postura, la loro mimica, i loro sorrisi, i loro sguardi, i loro silenzi. Ecco questa didattica in presenza è insostituibile, ma il momento ci impone di cambiare qualche nostra abitudine e per questo ho ribadito ai miei studenti ed ai loro genitori di raccordarsi con i Docenti i quali hanno un ruolo educativo fondamentale, non solo in termini di pura didattica ma anche e soprattutto nel senso più ampio di riferimento, guida e formazione di individui adulti specialmente in questo particolare periodo emergenziale. Si è cercato di “raggiungere” i nostri alunni utilizzando gli strumenti tecnologici immediati: Whatsapp, il registro elettronico, le varie piattaforme, video ed audio lezioni, classi virtuali e chiaramente non è mancata la classica telefonata. Insomma, si sono ricreati, seppur con le dovute “distanze”, quegli ambienti di apprendimento necessari per la crescita formativa e sociale. Ho precisato in una prima lettera, rivolta alle ragazze ed ai ragazzi, che questo particolare momento di criticità offriva lo spunto per approfittare del periodo di permanenza a casa per coltivare le loro passioni ma al contempo chiedevo loro un surplus di responsabilità individuale; in quanto non si e’ in “vacanza “ e quindi li esortavo ad organizzare il tempo senza farsi prendere dalla paura, senza stati di ansia immotivati, seppure ogni preoccupazione è comprensibile. Una particolare attenzione è stata data ai ragazzi speciali e a coloro che palesavano qualche difficoltà. Dunque, non abbiamo lasciato indietro nessuno anzi l’occasione è stata propizia per far cercare di

colmare, ove possibile, le carenze riscontrate atteso che a metà marzo avevamo gli scrutini del 2 trimestre e quindi un quadro valutativo i miei straordinari docenti già ce l’avevano.