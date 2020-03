Covid -19, Firetto: “Plauso a quanti si prodigano per aiutare le persone sole e in difficoltà”

Plauso del Sindaco Lillo Firetto a quanti si prodigano per aiutare le persone in difficoltà

“In questi giorni di emergenza – dichiara il sindaco di Agrigento – va rivolto un plauso a quanti si prodigano per aiutare le persone sole o in difficoltà. Un elogio particolare al Comitato di quartiere Fontanelle Insieme che ha fornito numeri utili per la consegna di farmaci e beni di prima necessità a domicilio e ha indicato un sistema da adottare in ogni condominio per mettersi a disposizione di quanti sono impossibilitati a muoversi perché ammalati o immunodepressi. Azioni e iniziative di solidarietà sono preziose in questo momento e gesti come questi possono essere replicati in ogni quartiere”.