Covid – 19, Comune di Agrigento: richiesta voucher spesa entro il 7 aprile. Ecco come

Il comune di Agrigento rende noto in una nota stampa di aver pubblicato l’avviso rivolto a cittadini a agli esercenti per partecipare al procedimento di distribuzione dei buoni per acquisto di beni di prima necessità.

“Trovate sul sito del comune di Agrigento (www.comune.it agrigento.it) – si legge in una nota stampa – tutte le informazioni necessarie per partecipare a questa procedura che interessa la prima parte delle somme che verranno erogate ai soggetti che attualmente sono privi di qualunque forma di sussidio economico. Si tratta di voucher del taglio ciascuno di €20 che potranno essere distribuiti sino a un massimo di €80 mensili per ciascun componente del nucleo familiare.

In questa prima fase l’avviso è rivolto soggetti privi di qualunque fonte di reddito. Nel dettaglio può beneficiarne chi:

non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

non risulta beneficiario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensioni)

Come fare richiesta dei buoni spesa previsti dal Governo, al Comune di Agrigento.

Il modello di istanza con dichiarazione sotto riportato in modalità editabile, deve pervenire al Comune di Agrigento entro il 7/04/2020, e può provvedersi:

prioritariamente a mezzo e-mail, all’indirizzo ​sostegnoalimentare@comune.agrigento.it​

oppure solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail, mediante prenotazione telefonica, chiamando il centralino del Comune al n. 0922 590111oppure ai seguenti numeri: 0922 590248; 0922 590212; 0922 590215; 0922 590110; 0922 590207; 0922 590285; 0922 590825, che saranno attivati il 3/04/2020 dalle ore 13,00 a seguire.

Chiunque abbia difficoltà a compilare il modulo, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel territorio, che potranno inviare la domanda al posto del richiedente.

Scarica qui la domanda: Comune AG_modulo richiesta voucher spesa_emergenza covid19