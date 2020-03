Covid 19: Città dei Templi sostiene la raccolta fondi “Salviamo i medici dell’Asp di Agrigento dal coronavirus”

Proseguono le iniziative di solidarietà nei confronti della città di Agrigento al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. E’ la volta del centro Commerciale Città dei Templi, nella persona di Elisa La Rocca, che in qualità di direttrice del noto polo commerciale agrigentino ha deciso di aderire alla raccolta fondi lanciata su gofoundme dall’associazione Fasted (Federazione associazioni siciliane di talassemia Emoglobinopatie e drepanocitosi ONLUS?) , intitolata “Salviamo i medici dell’Asp di Agrigento dal Coronavirus” per l’acquisto di mascherine e respiratori.

“Il mio cuore batte per Agrigento. Per me in questo momento è importante dare supporto al territorio e vincere questa battaglia contro il coronavirus” – dichiara la direttrice alla nostra redazione.

Elisa La Rocca: speriamo nel buon cuore di tutti. Con poco possiamo fare tanto, insieme possiamo riuscirci

“Mi sono mossa subito per offrire il mio contributo – dice. Non potendolo fare direttamente con versamento di somme in denaro, ho deciso di rivolgermi insieme a tutta la direzione del centro commerciale, ad alcune associazioni del territorio che in queste ore si stanno muovendo per raccogliere aiuti in soccorso all’emergenza Covd19. E insieme abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi per i medici dell’Asp lanciata da Fasted”.

La raccolta fondi ha come obiettivo quello di tutelare medici, Infermieri, Tecnici Radiologi, Ausiliari, Biologi, Tecnici di Laboratorio, Ostetriche dal rischio di contagio da Covid19. Occorre tutelarli e dotarli di armi di difesa (mascherine) e di attacco (respiratori) e garantire per loro e per i pazienti le cure per un’eventuale infezione da Covid-19”.

“Sto cercando fondi – dice la direttrice La Rocca – per acquistare un ventilatore, il cui costo ammonta a 15 mila euro. Ad oggi – si legge in aggiunta nel comunicato dell’associazione Fasted, presieduta da Lillo Restivo – sono state ordinate mascherine FFP2 e parte di questa spesa è stata coperta da donazioni di alcuni soci. Ma vorremmo fare di più, vorremmo donare altri presidi ( Ventilatori Polmonari, Visiere, Gel idroalcolico per disinfezione mani, altre mascherine). Serve il tuo aiuto per centrare l’obiettivo. Ci preme specificare che tutte le donazioni sono coordinate dall’Asp di Agrigento e che, quindi, non saremo noi come Associazione a decidere quali Dispositivi acquistare, in questo verremo guidati dall’Asp di Agrigento. Si può donare tramite Gofundme o direttamente tramite bonifico bancario. Seguici sulla pagina Facebook o sul Web. I sanitari agrigentini hanno bisogno di voi. Condividete. Aiutateci ad aiutarli”.