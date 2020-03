Covid-19, APEI offre consulenza educativa-pedagogica gratuita

In questo delicato periodo causato dalla pandemia del Covid19, l’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze a titolo gratuito.

Infatti, abbiamo deciso di promuovere l’iniziativa: “PEDAGOGIA DELL’EMERGENZA” al fine di sostenere le famiglie attivando servizi di sostegno educativo e pedagogico sia attraverso canali telefonici che Online.

La nostra è per natura un’attività di accompagnamento e di sostegno alla vita in tutte le sue fasi, ed è proprio per questo che attraverso la nostra professionalità ci rivolgiamo a tutte le fascie di età con progetti ad hoc: dall’intrattenimento e lettura di favole per i più piccoli, passando al supporto scolastico per le scuole primarie e secondarie, fino al supporto e intrattenimento per gli anziani.

Inoltre è prevista la creazione di gruppi di narrazione e specifiche consulenze educative e pedagogiche.

In provincia di Agrigento si sono resi disponibili i soci:

Dott. Danilo Zicari – Educatore professionale socio-pedagogico

Dott.ssa Giuseppina Sabella – Educatore professionale socio-pedagogico

Dott.ssa Laura Mendola – Pedagogista

Consulta l’elenco dei professionisti disponibili al seguente link:

http://www.portaleapei.net/pedagogia-delle-emergenze-covid-19?fbclid=IwAR3yj2qnRsLJ6aoQGKknGgJ24RnwlEupXDca4fYbOSlf87-KJ0yIxgmasd4