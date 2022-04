Covia, al via la quarta dose per i soggetti fragili

Avviata in Sicilia la campagna di somministrazione della quarta dose di vaccino per gli over 80, ospiti delle residenze sanitarie assistite e over 60 fragili, a seguito della circolare ministeriale dell’8 aprile 2022. Ad averne diritto sono le persone che rientrano in queste categorie purché sia trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose). Al momento la quarta dose non si somministra ai soggetti che abbiano contratto l’infezione da SarsCov2 dopo la somministrazione della terza dose.La prenotazione attraverso la piattaforma di Poste italiane sarà attiva entro 48 ore, ma è già possibile ricevere la quarta dose in open day, recandosi senza appuntamento nei centri vaccinali attivi.