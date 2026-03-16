Si riaccende il quadro politico agrigentino in vista delle prossime scadenze elettorali. L’ex assessore comunale in quota Fratelli d’Italia, Costantino Ciulla,, che in passato ha ricoperto le deleghe a cultura, turismo e sport prima dell’uscita dalla giunta Miccichè, ha ufficializzato la propria candidatura, scegliendo di affidare ai social un messaggio dal tono diretto e personale.

“Ci sono momenti in cui bisogna scegliere di continuare a mettersi in gioco. In questi anni ho avuto l’onore di amministrare la nostra città con impegno e senso di responsabilità. Oggi continuo questo percorso con lo stesso spirito, mettendomi in campo per dare il mio contributo ad Agrigento. Con la passione e la coerenza di sempre, continuo a chiedere la vostra fiducia. Per Agrigento, a testa alta!”.

Con questo annuncio Costantino Ciulla ufficializza quindi la propria discesa in campo, aggiungendo un nuovo tassello al quadro politico che si sta delineando in città in vista delle prossime competizioni elettorali. Un messaggio che punta su parole chiave come impegno, responsabilità e coerenza, con l’obiettivo di tornare a confrontarsi con gli elettori e continuare il proprio percorso politico per Agrigento.

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