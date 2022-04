“Costa del Mito”, il sindaco Galanti: “ Licata non resterà fuori dal progetto”

“Licata non resterà fuori dal progetto “Costa del Mito” e da altre iniziative di sviluppo territoriale ma sarà parte attiva, con le proprie proposte, della crescita culturale, produttiva e socio-economica del comprensorio agrigentino in sinergia con gli altri comuni della “rete”. Il Sindaco Giuseppe Galanti interviene così dopo alcune osservazioni critiche apparse sui social. Il riferimento è alla presunta mancata partecipazione della Città di Licata al progetto di marketing territoriale “Costa del Mito”, promosso dal Distretto Turistico Valle dei Templi e presentato recentemente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. “La Città Licata ha già aderito alcuni mesi fa – dichiara il Sindaco Galanti – al progetto “Costa del Mito” promosso dal Distretto Turistico Valle dei Templi. Devono soltanto essere formalizzati alcuni adempimenti burocratici. Inoltre, la nostra città è stata presente alla Bit di Milano con il “buttiglieddru”, il prodotto di punta del nostro territorio recentemente riconosciuto presidio “Slow food” e che sta trainando lo sviluppo di altre realtà produttive della zona. La Città di Licata non è fuori dal progetto “Costa del Mito” e non resterà estromessa da altre iniziative di sviluppo territoriale, essendo già parte attiva, con le proprie proposte, della crescita culturale, produttiva e socio-economica del comprensorio agrigentino in sinergia con gli altri comuni della “rete”. Quindi, – conclude Galanti – rassicuriamo gli operatori turistici, culturali ed economici del nostro territorio che la Licata è già parte integrante del distretto turistico “Valle dei Templi” e parteciperà attivamente a tutte le iniziative di marketing territoriale che saranno promosse in futuro.”