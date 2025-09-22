Sui campi del Rocco Forte Verdura Golf Resort di Sciacca, domenica scorsa, si è svolta la terza edizione della “Costa del Mito” Golf Cup, manifestazione sportiva che ha richiamato numerosi partecipanti provenienti da diverse località. A primeggiare è stato Lorenzo Provenzano, che si è aggiudicato il titolo maggiore della competizione. L’evento ha rappresentato una giornata all’insegna dello sport e del contatto con la natura, celebrando i valori di eccellenza incarnati dalla Costa del Mito, i 150 chilometri di costa che si estendono da Selinunte a Gela.

“Il golf è uno sport lento che per sua natura si svolge in luoghi immersi nella bellezza – ha dichiarato Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi –. Per questa ragione è particolarmente affine all’idea di accoglienza che abbiamo per il nostro territorio: un turismo destinato a chi si concede il piacere di godere di spiagge selvagge, monumenti millenari e borghi sospesi nel tempo”. La manifestazione conferma ancora una volta il ruolo del Verdura Golf Resort e della Costa del Mito come destinazioni di eccellenza per il turismo sportivo e culturale, promuovendo esperienze di qualità in contesti unici della Sicilia sud-occidentale.

I vincitori della terza edizione della “Costa del Mito” Golf Cup al Verdura Golf Resort di Sciacca. Primo Lordo: Pierfrancesco Campo.

Prima categoria: primo netto Giuseppe Provenzano; secondo netto Biagio Caramanna.

Seconda categoria: primo netto Enrico Scaduti; secondo netto Sergio Pedicone.

Terza Categoria: primo netto Alessandro Rossi; secondo netto Pietro Nicoletti.

Premi speciali: primo senior Enrico Rossi; primo lady Francesca Maltese.

