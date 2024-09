Si è conclusa con successo la seconda edizione della “Costa del Mito Golf Cup”, tenutasi domenica 29 settembre sui prestigiosi campi del Verdura Golf Resort, classificato a 5 stelle e considerato uno dei quattro campi più belli d’Italia. L’iniziativa, promossa dalla DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, ha visto la partecipazione di campioni e amatori del golf, accomunati dalla passione per questo sport immerso in un contesto naturale d’eccezione.

L’evento, uno dei più attesi del calendario golfistico, si è svolto sul rinomato West Course, progettato dal celebre architetto Kyle Phillips. Questo campo, che si affaccia direttamente sul Mediterraneo, offre un’esperienza di gioco unica grazie alla sua sfida tecnica e ai panorami mozzafiato. La competizione, che ha seguito la formula delle 18 buche stableford individuali, ha garantito una gara avvincente per giocatori di ogni livello.

Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO, ha spiegato: “Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un’occasione per celebrare la bellezza della Costa del Mito, un’area che unisce il fascino paesaggistico e culturale alla tradizione eno-gastronomica d’eccellenza”. Il sindaco di Agrigento e presidente della DMO, Francesco Miccichè, ha sottolineato l’importanza di valorizzare questo territorio che si estende per 150 chilometri, da Selinunte a Gela, abbracciando non solo la provincia di Agrigento, ma anche quelle di Trapani e Caltanissetta.

Alla premiazione sono intervenuti figure di spicco come il presidente e il direttore della Fondazione Agrigento 2025, Giacomo Minio e Roberto Albergoni, il questore di Agrigento, il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. L’evento ha rappresentato un’importante vetrina per il territorio, con la partecipazione di circa 50 golfisti e la presentazione della nuova Audi Q6 e-tron, promossa dalla concessionaria Meridiano Spa.

Il torneo si è concluso con un cocktail di premiazione, celebrando una giornata all’insegna dello sport, della bellezza paesaggistica e della promozione turistica di alto livello, con l’obiettivo di attrarre un pubblico selezionato e di grande valore per il territorio.

Guarda il video

Foto Giuseppe Greco – AgrigentoOggi

La gara si è svolta sul rinomato West Course, uno dei campi da golf più suggestivi d’Europa. Il torneo ha seguito la formula 18 buche stableford individuali: i partecipanti sono stati suddivisi in tre categorie “0-12.0”, riservata ai giocatori di alto livello; la “categoria 12.1-24.0”, pensata per i golfisti intermedi; infine, la “categoria 24.1-36.0” per i giocatori meno esperti.

L’evento non è solo una competizione sportiva, ma intende celebrare la bellezza della Costa del Mito, un’area votata a un’accoglienza di alto profilo che unisce il fascino paesaggistico e culturale alla tradizione enogastronomica di eccellenza.

La cerimonia di premiazione è stata impreziosita dalla performance della cantante maltese Odessa Green, che ha unito musica internazionale e tradizione mediterranea.

Audi Meridiano, in qualità di main sponsor dell’evento con il suo ultimo modello, ha confermato anche quest’anno il suo legame con il mondo dello sport e del lusso.

La Costa del Mito si conferma meta turistica di pregio e di successo e ciò è merito della sinergia con l’Assessorato Regionale al Turismo, i Comuni del Territorio Distrettuale e con altri attori pubblici e privati, anche in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

La classifica:

LORDO 1° LORDO – GIANCARLO FIOLO – PT. 26 1° CATEGORIA 1° NETTO – MASSIMO CALCARA – PT. 37 2° NETTO – FRANCESCO MERENDINO – PT.33 2° CATEGORIA 1° NETTO – NINO FIRETTO – PT. 39 2° NETTO – FABIO LEONE – PT.38 3° CATEGORIA 1° NETTO – E. ROSSI – PT.38 2° NETTO – A. ROSSI – PT.37 PREMI SPECIALI 1° SENIOR – TOMMASO TOMASELLO – PT.37 1° LADY – FRANCA TERMINI – PT.33