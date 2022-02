Cosimo Costi esulta, Agrigento batte un altro record

Agrigento, dopo l’overtime, non molla e negli ultimi settanta secondi trova la forza di impattare il match a quota 88 grazie ad un canestro di Cosimo Costi. La Moncada doma Ruvo di Puglia 109 a 107. Sul versante opposto c’era una formazione di alto livello come Ruvo di Puglia che nella seconda parte di gara e sospinta da uno straordinario Markovic è rientrata prepotentemente in partita, salvo arrendersi all’overtime. I biancazzurri di coach Catalani, invece, con un ultima frazione di grande intensità difensiva, colgono il quindicesimo successo consecutivo e mantengono la vetta della classifica del girone D a quota 32 punti. Altra straordinaria prova di Alessandro Grande autore di 26 punti (34 di valutazione) seguito da Chiarastella con 24 e Costi con 21. Ruvo di Puglia incassa con onore la sconfitta nonostante la prova dei suoi uomini di punta Markovic (31), Merletto (21), Mastroianni (17) e Ciribeni (15). Nuovo record per la Fortitudo del presidente Gabriele Moncada. Con il successo di ieri Agrigento ottiene la vittoria numero 15 consecutiva di questa stagione. Nella scorsa stagione si era fermata a 13.