Cos’è un regalo solidale per bambini e perché, fortunatamente, hanno sempre più successo

Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla.

C’è una famosa frase di Oscar Wilde da cui dovremmo trarre insegnamento per essere persone migliori nel mondo. Il valore delle cose va sempre commisurato in relazione alle diverse realtà in cui ci si trova e alle persone: ciò che per una persona può avere un valore trascurabile per un’altra potrebbe rappresentare una ricchezza inestimabile, a volte fondamentale per la stessa sopravvivenza.

Non ci deve sembrare affatto strano che una gallina, una bustina di semi, un banco o una sedia possano essere i migliori regali che un bambino possa ricevere per il suo compleanno o per la promozione a scuola, specialmente se parliamo dei bambini poveri del sud del mondo. E per questo motivo che le Associazioni benefiche hanno creato il regalo solidale per bambini, un dono che rappresenta un vero aiuto concreto per tanti piccoli e per le loro mamme, costretti a confrontarsi giornalmente con tantissime difficoltà.

In paesi dove sopravvivere ai primi anni di vita è già un’impresa, un kit di vaccini contro le malattie infantili, un pallone da calcio o una bicicletta per raggiungere la scuola distante chilometri da casa, sono piccoli doni che cambiano la vita di chi è meno fortunato ma anche quella di coloro che, in occasione di particolari celebrazioni e festeggiamenti (compleanni, anniversari, battesimi, lauree, ecc.) decidono di dire no ai soliti futili regali scegliendo di donare qualcosa che valga davvero e che abbia un vero significato.

È una formula che sta avendo sempre più successo e che, grazie a tantissime organizzazioni di beneficenza, è sempre più facile da utilizzare e permette di fare donazioni che si è certi si tramuteranno in qualcosa di concreto e che rappresenti un vero aiuto.

Come si fa un regalo solidale per bambini

Vi basterà scegliere una tra le varie proposte di regalo solidale, anche in base al destinatario, se è un parente, un amico, un uomo oppure una donna, il tutto per festeggiare un compleanno, un battesimo, il Natale o un’altra ricorrenza speciale.

Il regalo solidale, che si tramuterà in un aiuto effettivo per chi ne ha davvero bisogno, verrà attestato tramite una card personalizzata da consegnare al festeggiato che sarà felice di ricevere un regalo così speciale e di aiutare in maniera attiva un piccolo scolaro che potrà avere quaderni, matite e altro materiale scolastico.

Sarà sufficiente dare un’occhiata alle proposte di regali solidali per i bambini per accorgersi quanto ciò rappresenti un gesto di aiuto reale e carico di significato. Bastano davvero poche decine di euro e, con la cifra che solitamente non basterebbe nemmeno per acquistare una sciarpa per un parente o un amico, sarà possibile regalare sorrisi e felicità.

Si può scegliere, per esempio, di fare un regalo per un bambino (confezioni di farine proteiche, maialini, sacchi di riso, zainetti, biciclette) o per la sua mamma (libri, coperte, macchine da cucire, sementi per la semina). Oppure si può optare per un regalo solidale per le scuole de sud del mondo, come banchi, giochi ciotole e cucchiai, scarpe, uniformi e materiale scolastico, senza dimenticare regali come vaccini, culle, visite mediche.

Con questo tipo di regali, facilmente acquistabili online sui siti di associazioni benefiche e Onlus si è certi di fare un gesto concreto che, seppur piccolo all’apparenza, può cambiare letteralmente la vita di tanti bambini e delle loro mamme.