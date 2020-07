I regali di laurea per festeggiare un importante traguardo

Il mondo universitario, come tutto il settore scolastico, sta attraversando un periodo molto complicato. L’emergenza per il Covid-19 ha stravolto ogni programma, portando a una fine anticipata delle lezioni e spostando tutto online.

Da questo punto di vista le università hanno almeno un vantaggio in più, perché soffrono meno dell’impossibilità di recarsi in aula per le lezioni dal vivo. Per bambini e ragazzi non è facile stare lontano dai compagni, come è quasi impossibile l’insegnamento a distanza quando occorrerebbe stare sempre a fianco dei propri studenti.

Per gli universitari invece tutto questo non è strettamente necessario, c’è maggiore indipendenza ed è già più normale gestirsi da soli e limitarsi a seguire le lezioni.

Non a caso molte – se non tutte – le università non ritorneranno attive neanche a settembre, posticipando il ritorno alle lezioni in aula il prossimo anno. Questo però non significa che le lezioni siano ferme, anzi, fin dai primi giorni di lockdown le lezioni si sono spostate online e si sono subito studiati dei protocolli per poter fare anche gli esami, sia scritti che orali, a distanza.

Ci sono le lezioni, ci sono gli esami e quindi ci sono anche le lauree, seppur in una forma decisamente differente dal passato. Per chi si laurea in questo 2020 però ci può essere un misto di sentimenti, tra la malinconia per non poter celebrare in grande stile, e la soddisfazione per un’impresa che appare quasi epica.

Per parenti e amici invece cambia poco, quando c’è una laurea è doveroso celebrare l’evento nel migliore dei modi, anche se le norme anti Covid possono imporre qualche limitazione.

Le strette però sono solo sulle feste, per i regali di laurea non ci sono limitazioni, per celebrare nel migliore dei modi un traguardo importantissimo.

Come spesso accade coi regali possono sorgere dei dubbi, e anche cosa regalare a chi si laurea può diventare un problema.

La soluzione però può arrivare dallo stesso luogo che ha in qualche modo salvato la scuola in questo periodo: Internet. Come la didattica a distanza ha permesso di proseguire con i programmi scolastici durante il lockdown, il web può offrire tutto l'aiuto di cui avete bisogno per trovare dei regali di laurea all'altezza. Questo vale sia per cercare delle idee regalo che andrete poi ad acquistare in negozio, sia per acquistare direttamente i prodotti tramite degli e-commerce specializzati in regali originali.