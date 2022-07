Cosa c’è di così speciale nello smartphone Huawei Mate 20 X (5G)?

L’azienda ha visto una rapida crescita nelle spedizioni di PC, tablet e indossabili. Oltre alle vendite di smartphone.

Una delle più grandi scommesse di Huawei è stata con gli smartphone pieghevoli. Huawei è stata una delle poche aziende ad abbracciare la tendenza del design outie con Mate X e Mate Xs. Ora, la società sta prendendo il design pieghevole un ulteriore passo avanti con la tasca Huawei P50.

I telefoni Huawei sono incredibilmente impressionanti e forniscono ai consumatori hardware e componenti di alto livello. Le telecamere sono eccezionali, e il prezzo è competitivo con altre marche. E poiché i dispositivi sono accessibili, i consumatori sono in grado di scegliere quello migliore per le loro esigenze. Con così tante opzioni, decidere su un nuovo smartphone può essere difficile. Fortunatamente, Huawei ha le risorse per sperimentare nuove idee. Il telefono curvo e il telefono modulare sono due esempi di tali disegni.

Huawei Mate 20 è un grande dispositivo

Huawei Mate 20 è un eccellente pezzo visivo e la fusione della tecnologia e dell’artigianato è incredibilmente bella. Il suo display vibrante completo enfatizza la pura bellezza. Il potente motore all’interno sblocca le possibilità del futuro e sfoglia un nuovo ed eccitante percorso nell’intelligenza. Non crederai a cosa può fare questo telefono. Non puoi fare a meno di essere incantato dalla performance della fine degli anni ’20.

È grande. A 7,2 pollici, il compagno 20 x 5g è decisamente troppo grande per la maggior parte delle persone. La mia arco di mano è equivalente a circa 12 chiavi per pianoforte, quindi riesco a malapena a tenere a mano il telefono. Ma questo è un piccolo prezzo da pagare per la comodità dell’IA. E questo smartphone ha anche molte funzionalità per migliorare l’esperienza.

Prezzo

Le telecamere ad alta megapixel dell’azienda offrono una maggiore chiarezza dell’immagine. Inoltre, i chipset Huawei hanno un potente processore di segnale di immagine. Huawei dual-SIM smartphone dispongono di un design della fotocamera periscopio. Inoltre, sono dotati di una varietà di funzioni AI e stabilizzazione ottica dell’immagine. Per un’immagine premium, i telefoni hanno telecamere anteriori a profondità infrarossa. Inoltre, gli Offerte Smartphone Huawei hanno una serie completa di altre funzionalità della fotocamera, tra cui illuminazione intelligente, ottimizzazione delle texture e altro ancora.

Gli smartphone di fascia media dell’azienda sono competitivi, anche rispetto alle ammiraglie. Gli smartphone Huawei sono venduti principalmente nei paesi asiatici, dove i consumatori possono trovare una vasta gamma di modelli economici.

Il marchio Huawei è uno dei principali marchi di smartphone al mondo, offrendo una gamma di modelli di fascia alta e bassa. Ci sono telefoni in ogni fascia di prezzo e categoria di funzionalità, quindi è facile trovarne uno adatto alle tue esigenze. Se stai cercando un dispositivo di alta qualità e resistente, Huawei è un ottimo marchio da considerare. C’è qualcosa per tutti, quindi scegli uno dei loro smartphone in base al tuo budget.

Opzioni di personalizzazione

Puoi personalizzare il tuo smartphone Huawei con una gamma di funzioni diverse. Una di queste funzionalità è lo strumento di ricerca visiva. Con questa funzione, puoi facilmente trovare i prodotti raffigurati sullo schermo e cercarli nei punti vendita online. Questa funzione è di solito disponibile semplicemente toccando lo schermo con due dita, anche se è possibile disattivarlo in qualsiasi momento dal menu delle impostazioni. Lo strumento di ricerca visiva consente inoltre di rimuovere le immagini Huawei dallo schermo, in modo che non ti distragga dalla digitazione o dalla navigazione.

L’interfaccia utente EMUI 10 consente agli utenti di personalizzare l’aspetto del proprio dispositivo, incluso lo sfondo, le app, la tacca e la barra di notifica. Gli utenti possono anche personalizzare i loro telefoni con temi Huawei. Questi temi consentono agli utenti di modificare i font, le dimensioni dei font e altri aspetti dell’aspetto del telefono per dargli un aspetto unico. È possibile scegliere un tema andando in Impostazioni e poi per l’applicazione Temi. Gli smartphone Huawei sono dotati di una vasta gamma di temi tra cui scegliere, quindi se stai cercando uno stile specifico, non guardare oltre questo popolare smartphone di Huawei.

Oltre alle opzioni di personalizzazione sopra menzionate, puoi anche accedere ai menu nascosti sugli smartphone Huawei. Inoltre, è possibile utilizzare queste applicazioni per ottenere informazioni dettagliate sull’utilizzo della CPU, applicazioni in background, e molti altri dettagli sul vostro smartphone Huawei. Se si desidera sradicare il vostro smartphone Huawei, si dovrebbe prima ottenere il codice di sblocco da Huawei. Questo codice è necessario per ROM personalizzate e radicamento. Il software di Huawei ha anche apportato alcune modifiche alle sue vibrazioni. L’allarme e le suonerie ora pulsano allo stesso ritmo. La società annuncia il P40 Pro e P40 Plus, e un assistente intelligente di nome Celia.