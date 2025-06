Decine di bandiere della Palestina sventolate da piazza Pirandello, attraverso la via Atenea, fino all’ingresso della Prefettura di Agrigento. I partecipanti, circa 800, hanno intonato cori per la “Palestina libera”. Il corteo per Gaza si è svolto venerdì pomeriggio.

Tutto è filato liscio sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico assicurato dalla Questura di Agrigento. I manifestanti hanno in coro “Palestina libera”, “Siamo tutti palestinesi” e “Non si uccidono i bambini, maledetti assassini”. Centinaia le bandiere della pace e della Palestina.

Su alcuni cartelli si leggeva: “Stop al Genocidio” e “Basta massacro. Stato unico in Palestina”. Alcune donne hanno stretto a sé dei fagotti simulando i bambini morti nel conflitto in Medio Oriente. La manifestazione si è conclusa poco prima delle 20.

