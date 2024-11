Manifestazione degli alunni e docenti della scuola Quasimodo di Agrigento per dire No alla violenza sulle donne. Il corteo partito da piazza Pirandello, attraverso la via Atenea e piazza Marconi, ha raggiunto la villa Bonfiglio al viale della Vittoria. I partecipanti hanno camminato insieme per ribadire con forza un messaggio universale: no alla violenza, sì al rispetto e all’amore. Lungo il percorso, hanno esposto striscioni e cartelloni con messaggi di denuncia e riflessione, che mettevano al centro il rispetto delle donne e la lotta contro ogni forma di sopraffazione.L’entusiasmo di ragazzini e ragazzine ha trasformato questa manifestazione in un atto di speranza per un futuro libero da violenza di genere.

