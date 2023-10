L’ordine degli ingegneri di Agrigento, in linea con uno dei principi cardine del nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero la digitalizzazione, ha dato il via ad un corso avanzato di GIS (Geographical Information System), organizzato in collaborazione con CartoGIs, Società esperta nel settore.

Grande entusiasmo e partecipazione sono stati riscontrati nella prima giornata, svoltasi il 9 ottobre scorso. Il percorso formativo qualificante, aperto a tutte le categorie di professionisti tecnici, ha visto la partecipazione di circa 60 discenti tra ingegneri, geologi, geometri, di tutto il territorio nazionale, che hanno manifestato grande soddisfazione per l’alto profilo dei docenti e per gli argomenti trattati.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente, Achille Furioso (nella foto), e l’introduzione dei lavori da parte del Consigliere Segretario, Jennifer D’Anna, ha relazionato Giovanni Ranieri di CartoGis. Il Corso di formazione in Sistemi Geografici (GIS) offre un percorso personalizzato, finalizzato a diffondere le tecniche e le conoscenze di gestione geografica tramite l’insegnamento del software open source “QGIS”, si svilupperà in 7 incontri in FAD sincrona e si chiuderà il 31 ottobre. Durante le lezioni saranno affrontati argomenti basilari come la gestione dei layer vettoriali e raster, i sistemi di riferimento cartografici, la georeferenziazione, il disegno vettoriale, il database e la stampa. Particolare importanza sarà dedicata alla descrizione dei dati cartografici reperibili sul territorio nazionale, ai formati disponibili in ambiente GIS e allo scambio dei dati con altri software GIS e CAD. Il corso rappresenta un’ulteriore occasione di crescita professionale per tutti i professionisti