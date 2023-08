Corsi Gratuiti di Tennis e Padel per Over 65 presso il Tennis Club Città dei Templi Il Tennis Club Città dei Templi presenta un’opportunità unica: corsi gratuiti di Tennis e Padel dedicati agli Over 65. Le lezioni, condotte da istruttori federali FITP, inizieranno con un Open Day il 9/10 settembre 2023. Il corso si articolerà in lezioni bisettimanali da 1 ora ciascuna, sia per il Tennis che per il Padel, dal 18 settembre al 15 dicembre 2023. Gli interessati potranno anche partecipare a un’ora di attività motoria generale. Le lezioni si terranno presso la sede in Via Parco Mediterraneo 3. Per informazioni: TEL 0922 598106 / 3287858032.