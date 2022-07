Corsi di formazione, corruzione elettorale e falso: 10 indagati

C’è anche un ex assessore del Comune di Montevago tra i dieci indagati accusati di corruzione elettorale, falso e traffico di influenze illecite dalla Procura di Marsala, in una indagine della Guardia di finanza, che vede coinvolti anche politici della provincia di Trapani. L’indagine è indirizzata sul mondo della formazione professionale, che secondo gli inquirenti sarebbe stato utilizzato per ampliare il consenso elettorale in favore dei politici coinvolti. In particolare, sarebbero state inserite nei corsi di formazione degli enti gestiti dagli indagati persone che non ne avevano titolo. Si tratta di corsi di formazione finanziati con fondi pubblici.

Gli indagati sono Calogerino Forniciale, ex assessore del comune di Montevago, Michele Maurizio Accardi, consigliere comunale di Marsala, Ignazio Chianetta, coordinatore comunale Via di Marsala, Antonino Papania, ex senatore e coordinatore regionale Via di Alcamo, Angelo Rocca, coordinatore provinciale Via di Alcamo, Manfredi Vitello di Cinisi vice presidente e direttore generale del CeSiFoP, Rosa Maria Casano, madre di Chianetta di Marsala, Pietro Gatto di Palermo, Salvatore Montemario di Valderice e Sara Accardi, figlia di Michele Accardi di Marsala.