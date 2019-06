Corpus Domini: Sintonia di messaggi forti per il bene della Comunità

Ad Agrigento dopo la processione che da Piazza Pirandello, attraversando la Via Atenea si è conclusa in piazza Cavour dove l’Arcivescovo, il card. don Franco Montenegro, prima di impartire la benedizione solenne con il Santissimo Sacramento, ha tenuto un’efficace riflessione, con lo stile piano e colloquiale che lo contraddistingue, dicendo : “ Se qualcosa non cambia in meglio in noi e nella Città, tutto resta solo un atto di devozione che potrà lasciare soddisfatti noi ma non il Signore, al Quale più che le cerimonie e le processioni interessa la nostra vita”. Una vita segnata da fratrenità e vero amore, che – spiegava poi – deve perciò diventare eucaristia, spezzata a sacrificata per amore, costruendo un nuovo modello di società, capace di fermare il degrado e la cultura del disinteresse. Cose tutte che danneggiano tutti e non solo le nuove generazioni con quella fascia di giovani che diventa facile preda della droga, se non della criminalità organizzata.