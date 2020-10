Coronavirus, accertati altri casi in diversi comuni della provincia

Sale di ora in ora il numero dei positivi in provincia di Agrigento.

Sette i casi di Covid accertati nelle ultime ore, a Ribera. Sono due nuclei familiari: una composta da 4 persone e l’altra da 3.

Nella “zona rossa” di Sambuca di Sicilia, nelle ultime ore, 17 guariti e altri 9 casi positivi, otto dei quali sono familiari di persone già positive e dunque in quarantena, e poi un 45enne che non sintomi ed è in isolamento domiciliare.

Tre nuovi casi di Covid a Sciacca, due uomini di 28 e 52 anni, e una donna di 53.

Tre nuovi tamponi positivi, di cui due minorenni, a Menfi.

A Racalmuto un nuovo positivo, una donna che non alcun legame con gli altri due contagiati, che sono ancora in isolamento domiciliare.

Un nuovo caso di Coronavirus anche a Castrofilippo.

E c’è un altro positivo a Favara. Si tratta di un uomo del luogo. E’ asintomatico, e sta bene.