Coronavirus,tampone positivo per poliziotto impiegato in centri di accoglienza

Tampone risultato positivo al Coronavirus per un poliziotto impiegato in provincia di Agrigento per i servizi di vigilanza dei migranti nei vari centri di accoglienza. L’agente è asintomatico, e si trova in isolamento in un albergo della città, ed è costantemente monitorato dal personale sanitario della polizia di Stato.

Altri nove tamponi eseguiti su altrettanti poliziotti, colleghi dell’agente con il Covid-19, per fortuna sono risultati negativi.

“Tutto il personale – si legge in nota del dipartimento della Pubblica sicurezza – è stato impiegato all’esterno del centro ed ha utilizzato i dispositivi di protezione individuali previsti dai protocolli, in uso da mesi, per il personale della polizia di Stato”.