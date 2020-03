CORONAVIRUS: VOLO ROMA-PALERMO IN OVERBOOKING 180 PASSEGGERI

E’ partito da Roma con 180 passeggeri, e in overbooking, il secondo volo Alitalia della giornata di oggi tra Roma e Palermo. Secondo l’Ansa, il primo era atterrato con 84 persone a bordo. Meno numerose le presenze in partenza dal Falcone-Borsellino con destinazione Fiumicino: stamattina i passeggeri sono stati 45, nel pomeriggio 95. Numeri in forte calo nell’aeroporto di Catania che, come lo scalo di Palermo, effettua due soli collegamenti con Roma, che normalmente e’ la tratta nazionale piu’ trafficata d’Italia: stamattina il volo per Fiumicino aveva 82 passeggeri a bordo, mentre quelli arrivati dalla Capitale sono stati 124. Nel pomeriggio sono previsti 90 arrivi da Fiumicino e si sono prenotate 147 persone per Roma.