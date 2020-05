Coronavirus, via libera agli sport individuali (bici, tennis, pesca e nuoto)

Da questa mattina, lunedì 4 maggio, via libera agli sport individuali. Si potrà tornare a fare sport come giocare a tennis, uscire con la tavola da surf e la vela del windsurf, allenarsi in bicicletta, e altre discipline, purché si rispettino le distanze di sicurezza.

Nei luoghi aperti i circoli, le società e le associazioni sportive siciliane potranno far allenare i propri atleti e dare il via libera ai soci per sport individuali come tennis, ciclismo, canoa, canottaggio, vela, equitazione, atletica, ginnastica individuale e golf.

;Ma anche mountain bike, motocross, pattinaggio. E anche le discipline praticabili a mare, come la pesca subacquea, l’apnea, i tuffi e il nuoto in acque libere. Restano chiuse piscine, palestre, spogliatoi, bar e sale comuni.