Coronavirus, un denunciato e cinque multe dopo l’arrivo nuovo decreto

I controlli sulle strade di Agrigento e provincia non conoscono soste. Accertamenti per contenere il contagio dal Coronavirus sono stati svolti sulle persone trovate in giro con l’automobile, e ai pedoni, molti dei quali, oramai percorrono le arterie cittadine a passo veloce, per evitare di essere fermati e controllati.

In uno dei tanti posti di controllo la polizia Municipale ha fermato e denunciato un soggetto, domiciliato ad Agrigento, che non aveva indosso né mascherina, né guanti. Altre cinque persone sono state sanzionate amministrativamente, con una multa di circa 300 euro, perché sorprese fuori casa, senza una valida motivazione, in inottemperanza all’ultimo e nuovo provvedimento dell’Autorità. Reato che è stato depenalizzato, da penale ad amministrativo.

Anche carabinieri e polizia di Stato hanno effettuato decine di controlli. Sia in centro città, sia nelle periferie.