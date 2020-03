CORONAVIRUS: UN CASO NEL PUNTO NASCITE DI SCIACCA, CHIUSO REPARTO

Un caso di coronavirus all’interno del reparto ha determinato ieri sera la chiusura del “Punto nascite” dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, in provincia di Agrigento. Sono adesso 18 i casi da contagio registrati all’interno della struttura sanitaria agrigentina. La comunicazione non e’ stata fatta dalle autorita’ sanitarie provinciali e nemmeno dal sindaco della citta’, com’e’ stato di prassi nei precedenti contagi rilevati in ospedale: e’ stato il direttore dell’unita’ operativa, Salvatore Incandela, a renderlo noto attraverso una “comunicazione alle utenti” affissa all’esterno del reparto di ostetricia e ginecologia. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulla persona risultata positiva al Covid 19, ma la chiusura del “Punto nascite” obblighera’ gli utenti di una vasta area geografica che comprende 15 Comuni a recarsi ad Agrigento oppure a oppure a Castelvetrano, in provincia di Trapani. (ITALPRESS).