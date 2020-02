Coronavirus, un aiuto privato a B&B e albergatori

Nota stampa – Associazione turistica Tante case tante idee.

Per fortuna che booking com non abbandona i suoi affiliati. E’ di stamattina, infatti, la comunicazione data alle strutture ricettive collegate all’agenzia di prenotazioni on line sui comportamenti da tenere in questo clima di allarme da Coronavirus. Per la verità noi qualche giorno fa avevamo ravvisato la necessità di avere adeguate istruzioni da parte delle istituzioni, ma il nostro appello è caduto nel nulla. Oggi, come dicevamo, sopperisce Booking com, che scrive a tutti i suoi partner “Nel nostro Partner Help Center puoi trovare tutte le informazioni relative alle cause di forza maggiore e se queste si applicano anche alla tua struttura. In caso tu avessi già ricevuto informazioni sul Coronavirus tramite e-mail, ricorda che da questo momento in poi ti aggiorneremo esclusivamente tramite il Partner Help Center, un mezzo più idoneo per seguire tutti i rapidi cambiamenti della situazione attuale”. Certo non è la soluzione, ma così i gestori di strutture ricettive sanno dove attingere informazioni in caso di bisogno e a chi rivolgersi per avere chiarimenti. Grazie booking.com.

Intanto attendiamo ancora di incontrare il sindaco per comprendere, insieme agli albergatori, quali soluzioni adottare per fare fronte a questo drastico calo di presenze e quale ristoro economico si possa trovare, ad esempio dalla tassa di soggiorno.

Il presidente

Domenico Vecchio