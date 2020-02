Coronavirus: udienze light e mascherine al tribunale Agrigento

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento fornira’ i presidi medico-sanitari – in sostanza guanti e mascherine – e sara’ ridotta la presenza in tribunale al minimo. Nelle aule di udienza saranno ammesse le sole parti necessarie. Sara’ inoltre applicato il decalogo del ministero e si fara’ un’adeguata campagna di informazione. L’emergenza Coronavirus entra al tribunale di Agrigento . Al termine di un vertice, tenuto nell’ufficio del procuratore della Repubblica, Luigi Patronaggio, al quale hanno partecipato anche il presidente del tribunale Pietro Maria Falcone, i dirigenti della cancelleria e i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale, sono state adottate stringenti misure precauzionali. Gia’ oggi, su iniziativa di due singoli magistrati del settore penale, in un caso sollecitata dal pm, e’ stato deciso, in via prudenziale, “per ragioni legate alla salute pubblica”, di celebrare udienze dibattimentali – dove, salvo esigenze di questo tipo, per legge, a pena di nullita’, le porte devono essere aperte e deve essere ammesso il pubblico – senza la presenza di persone diverse dalle parti processuali. Le nuove misure, che al momento non prevedono una scadenza, saranno in vigore da domani. (AGI)