Il Sindaco di Ribera Carmelo Pace, ha comunicato che sono tutti negativi gli esiti dei tamponi rino-faringeo effettuati a 41 persone, rientrati in città dopo il 14 marzo. Queste persone sono uscite dall’isolamento domiciliare con il rientro nell’ambito familiare.

Si è sempre in attesa di altre 55 tamponi di altrettanti cittadini riberesi, che attualmente si trovano in quarantena a casa. Tra oggi e domani l’Asp effettuerà altri 35 tamponi per altre persone tornate in Sicilia.