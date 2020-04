Coronavirus, troppe persone in giro senza validi motivi

Dopo le festività pasquali, e in attesa della “fase 2”, negli ultimi giorni troppa gente in giro, verosimilmente, non tutti con motivi validi, e decine di auto in movimento. E poi ancora persone in fila alle Poste, davanti alla banche, e stessa analoga scena nei piazzali di supermercati. Ad Agrigento, così come a Favara e Porto Empedocle.

Nonostante i decreti del Governo nazionale e regionale sulle restrizioni sono ancora in atto, e i continui richiami alla responsabilità.

E tanti immigrati, e soggetti dediti all’accattonaggio, notati a bivaccare in centro città. Comportamenti che rischiano di vanificare l’impegno di tutti nella battaglia al Coronavirus.