Coronavirus, tre vigili del fuoco messi in quarantena

Tre vigili del fuoco in servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa sono stati messi in quarantena a casa propria. Avrebbero trascorso alcuni giorni a contatto con i colleghi trovati positivi al Coronavirus.

I tre vigili del fuoco, erano stati nei giorni scorsi a Roma per frequentare un corso di formazione per istruttori aeroportuali. E adesso l’istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha comunicato la positivita’ del tampone di un secondo vigile del fuoco residente a Piacenza. L’allievo si trovava in caserma insieme ad altri 170 colleghi residenti in varie regioni.