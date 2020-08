Coronavirus, tra luglio e agosto 23 casi di agrigentini o persone residenti in provincia

Sono 23 i casi di Coronavirus di agrigentini o persone residenti in provincia di Agrigento, dal primo luglio al 29 agosto.

Nella gran parte dei casi si tratta di persone rientrate da vacanze all’Estero: Malta e Croazia.

Casi registrati così distribuiti: 7 a Porto Empedocle, 2 a Sciacca, 6 a Licata, 2 ad Agrigento, 1 a Favara, 1 a Santa Elisabetta; 1 a San Giovanni Gemini, 1 a Cattolica Eraclea, 2 a Ravanusa.

Nel conteggio non sono inseriti due poliziotti del Reparto Mobile, impiegati in provincia di Agrigento, per i servizi di vigilanza dei migranti nei vari centri di accoglienza, risultati contagiati dal Covid19.

Alcuni giorni fa è arrivata la notizia dell’esito negativo del secondo tampone alla ragazza di San Giovanni Gemini.



Poi ci sono i tanti migranti sbarcati sulle coste agrigentine, soprattutto a Lampedusa, e risultati positivi, dopo essere stati sottoposti al tampone. Sono oltre 100.

E sul fronte dei flussi migratori, dal primo giugno ad oggi sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati in Sicilia, per una percentuale di positivi pari al 3,98 per cento.