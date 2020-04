VIDEO/ Coronavirus, tanta gente in strada: regole non rispettate. Ingorgo in centro

Ancora oggi diversi agrigentini cercano in tutti i modi di aggirare le regole, e non rispetta i provvedimenti dei Governi nazionale e regionale, sul contenimento al Coronavirus.

Negli ultimi giorni tante persone in strada come se nulla fosse. E ancora peggio senza protezioni, né mascherine, né guanti. E ancora una volta in tanti in fila davanti ai supermercati.

A “San Giusippuzzu”, al Villaggio Mosè, e spostandoci in provincia stesso scenario a Porto Empedocle, e a Favara. Addirittura, ieri mattina verso le 11.30, in coda in auto in via Atenea. Lungo il salotto cittadino se è creato anche un vero e proprio ingorgo. Come succede spesso in giornate e situazioni “normali”.