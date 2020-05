Coronavirus, tanta gente in strada e segnalati assembramenti

Ieri ad Agrigento tanta gente in strada, ma stesso scenario nei centri vicini, Favara e Porto Empedocle. Sembrava di essere già al 4 maggio, inizio della “fase2” con il via libera di uscire da casa per andare a trovare i congiunti (genitori, suoceri, fratelli, sorelle, cognati, figli, fidanzati. Ma non gli amici per questo bisognerà aspettare il 18 maggio).

Segnalati anche alcuni assembramenti, uno dei quali davanti ad un Ufficio Postale di Agrigento, un altri due ancora davanti ad altrettanti supermercati di Agrigento e Favara. Altri gruppi di persone dinnanzi ad un esercizio commerciale di Porto Empedocle. E davanti ad un fruttivendolo di Favara.

E le forze dell’ordine, a cui sono giunte diverse segnalazioni, hanno intensificato i controlli andati avanti per tutta la giornata di sabato e proseguiranno per tutta la domenica (3 maggio).