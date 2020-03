VIDEO/ Coronavirus, in volo pure l’elicottero dei carabinieri

Non bastano, a quanto pare, le rigide ordinanze del Governo nazionale e del presidente delle Regione, né ormai i quotidiani e incessanti appelli a restare a casa. C’è voluto addirittura un elicottero dei carabinieri per obbligare la gente a rispettare le disposizioni in atto per il contenimento del Coronavirus. Dall’alto l’eventuale presenza di auto e persone a piedi, sarà subito segnalata alle tante gazzelle in servizio sul territorio, pronte a precipitarsi nei luoghi indicati dal personale dell’elicottero.