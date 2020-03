Coronavirus, tampone positivo per una donna: è il primo caso a Lampedusa

Primo caso di Coronavirus a Lampedusa. E’ risultata positiva al tampone una donna giunta una decina di giorni fa dalla Lombardia. Subito dopo l’arrivo si era messa in quarantena. Sulla più grande delle Pelagie non ha avuto contatti con altre persone. E’ in buone condizioni.

Tampone negativo, invece, per il marito. “La donna non ha avuto contatti negli ultimi giorni. Stiamo contattando le altre persone che si trovavano sull’aereo insieme alla coppia”, ha deto il sindaco di Lampedusa Totò Martello.