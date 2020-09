Coronavirus, tampone positivo per una donna di Licata

C’è un’altra contagiata da Covid 19 a Licata. Si tratta di una donna di 40 anni. Anche in questo caso, la persona interessata non risulta ricoverata e non accusa sintomi degni di rilievo.

A comunicarlo, sulla propria pagina Facebook, è la Polizia Municipale.

“La Polizia Municipale le ha appena notificato il provvedimento che la obbliga a permanere in isolamento presso il proprio domicilio – si legge -, fino a nuovo ordine della competente Autorità sanitaria, che la monitorerà fino all’ottenimento di 2 tamponi consecutivi con esito negativo”.

A Licata sale a 12 il numero dei soggetti che hanno contratto il virus in questa seconda ondata di contagi.