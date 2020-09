Coronavirus, tampone positivo per giovane di Ravanusa

Un giovane appena tornato a Ravanusa è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del quarto caso nel centro dell’Agrigentino nel giro di pochi giorni. Da un primo esame si tratterebbe di un nuovo focolaio.

“Un altro giovane. Chi è tornato da fuori, chi ha dubbi di avere avuto contatti con persone che sono tornate dalle zone cosiddette a rischio, chi non è stato fermato ai controlli portuali ed aeroportuali e pensa di essere furbo (e non lo è) contatti l’Asp di Agrigento, e soprattutto eviti la frequentazione di luoghi affollati. Grazie in anticipo a coloro che collaboreranno per evitare il diffondersi del virus a Ravanusa”, dice il sindaco Carmelo D’Angelo.